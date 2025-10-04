İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    • 04 oktyabr, 2025
    • 10:14
    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 6 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 1 milyard 734,491 milyon ABŞ dolları dəyərində mal idxal edib.

    "Report" Türkiyənin Ticarət Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünə nisbətən 5,9 % çoxdur.

    Türkiyənin Azərbaycana ixracı onun ümumi ixracının 1 %-ni təşkil edib.

    Təkcə sentyabrda isə Türkiyədən Azərbaycana 177,734 milyon ABŞ dolları dəyərində mal ixrac edilib ki, bu da illik müqayisədə 12,8 % azdır. Türkiyənin Azərbaycana aylıq ixracı ümumi ixracının 0,9 %-i qədər olub.

    Hesabat dövründə Türkiyənin ümumi ixracının dəyəri illik müqayisədə 4,7 % artaraq 173 milyard 714,770 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox idxalı Almaniya 14,821 milyard ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 9,9 % çox), Böyük Britaniya 10,244 milyard ABŞ dolları (+8,5 %), ABŞ 9.639 milyard ABŞ dolları (-1,5 %) və İtalya 9,218 milyard ABŞ dolları (+7 %) həyata keçirib.

