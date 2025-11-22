Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Азербайджан увеличил расходы на импорт табака почти на 6%

    Бизнес
    • 22 ноября, 2025
    • 17:31
    Азербайджан за январь–октябрь этого года импортировал табак и промышленные заменители табака на сумму 106,65 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, этот показатель на 5,7% превышает уровень аналогичного периода 2024 года.

    В отчетный период экспорт табака и промышленных заменителей табака из Азербайджана составил 50,547 млн долларов, что на 2,1% больше, чем годом ранее.

    Доля импорта табака и его промышленных заменителей в общем объеме импорта страны составила 0,55%, а доля экспорта - 0,23%.

    Azərbaycan tütün idxalına çəkdiyi xərci 6 %-ə yaxın artırıb
    Azerbaijan observes nearly 6% surge in spending on tobacco imports

