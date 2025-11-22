Азербайджан увеличил расходы на импорт табака почти на 6%
- 22 ноября, 2025
- 17:31
Азербайджан за январь–октябрь этого года импортировал табак и промышленные заменители табака на сумму 106,65 млн долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, этот показатель на 5,7% превышает уровень аналогичного периода 2024 года.
В отчетный период экспорт табака и промышленных заменителей табака из Азербайджана составил 50,547 млн долларов, что на 2,1% больше, чем годом ранее.
Доля импорта табака и его промышленных заменителей в общем объеме импорта страны составила 0,55%, а доля экспорта - 0,23%.
