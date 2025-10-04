Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции

    Бизнес
    • 04 октября, 2025
    • 11:45
    Азербайджан в январе-сентябре этого года импортировал из Турции стали на сумму $74,445 млн, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.

    В сентябре Турция экспортировала в Азербайджан стали на сумму $8,276 млн, что на 13,1% меньше, чем годом ранее.

    Общая стоимость экспорта стали Турцией за 9 месяцев увеличилась на 2,1% в годовом исчислении и составила $12 млрд 456 млн, а в сентябре выросла на 2,1% - до $1 млрд 497 млн. Крупнейшими импортерами из Турции стали Румыния – $1 млрд 072,609 млн (на 3,2% больше, чем годом ранее), Италия – $872 млн (+5,9%) и Германия – $572 млн (+7,7%).

