Азербайджан увеличил расходы на импорт стали из Турции
Бизнес
- 04 октября, 2025
- 11:45
Азербайджан в январе-сентябре этого года импортировал из Турции стали на сумму $74,445 млн, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.
В сентябре Турция экспортировала в Азербайджан стали на сумму $8,276 млн, что на 13,1% меньше, чем годом ранее.
Общая стоимость экспорта стали Турцией за 9 месяцев увеличилась на 2,1% в годовом исчислении и составила $12 млрд 456 млн, а в сентябре выросла на 2,1% - до $1 млрд 497 млн. Крупнейшими импортерами из Турции стали Румыния – $1 млрд 072,609 млн (на 3,2% больше, чем годом ранее), Италия – $872 млн (+5,9%) и Германия – $572 млн (+7,7%).
