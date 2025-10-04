Azərbaycan Türkiyədən polad idxalına çəkdiyi xərci açıqlayıb
Biznes
- 04 oktyabr, 2025
- 11:31
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 74,445 milyon ABŞ dolları dəyərində polad idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,9 % çoxdur.
Sentyabrda Türkiyə Azərbaycana 8,276 milyon ABŞ dolları dəyərində polad ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 13,1 % azdır.
Türkiyənin 9 ayda polad ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 2,1 % artaraq 12 milyard 456 milyon ABŞ dolları, sentyabrda isə 2,1 % artaraq 1 milyard 497 milyon ABŞ dolları olub. Türkiyədən ən çox idxalı Rumıniya 1 milyard 072,609 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 3,2 % çox), İtaliya 872 milyon ABŞ dolları (+5,9 %) və Almaniya 572 milyon ABŞ dolları (+7,7 %) həyata keçirib.
Son xəbərlər
12:06
Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 8 %-dən çox artırıbASK
11:58
Foto
III MDB Oyunları: Azərbaycanın 12 cüdoçusu finala yüksəlib - YENİLƏNİB - 2Fərdi
11:56
Sabah 25 dərəcə isti olacaqEkologiya
11:46
ABB və "Azər-Türk Bank"ın idarəedilməsində dəyişiklik edilibMaliyyə
11:45
Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan körpələr evinin işçilərinin əməkhaqları artırılıbDaxili siyasət
11:43
Bu il universitetə qəbul olan 102 tələbə Prezident təqaüdü alacaqElm və təhsil
11:43
Foto
Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında finala yüksəlibKomanda
11:38
Bakıda belinə banka qoyulan qadın yanıq xəsarətindən ölübHadisə
11:37
Foto