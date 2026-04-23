Азербайджан увеличил расходы на импорт мяса более чем на 15%

В январе–марте текущего года Азербайджан импортировал 12 299 тонн мяса.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этого объема составила $28, 630 млн.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта увеличился на 410 тонн (3,4 %), а его стоимость - на $3, 805 млн (15,3 %).

В отчетный период расходы на импорт мяса составили 0,7 % от общего объема импортных расходов Азербайджана.

За первые три месяца года объем внешнеторговых операций Азербайджана составил $9, 407 млрд, что на 21,9 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего внешнеторгового оборота $5, 402 млрд долларов пришлись на экспорт, а $4, 5 млрд - на импорт. За год экспорт сократился на 15,4 %, импорт - на 29,3 %.

В результате во внешней торговле сформировалось положительное сальдо в размере $1, 398 млрд долларов, что на 93,4 % больше в годовом сравнении.