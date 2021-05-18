О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан увеличил расходы на импорт кофе на 5%

Азербайджан увеличил расходы на импорт кофе на 5% Импорт кофе, чая, мате или парагвайского чая и специй за отчетный период составил 0,6% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,05% от общего экспорта
Бизнес
18 мая 2021 г. 11:53
Азербайджан увеличил расходы на импорт кофе на 5%

В январе-апреле этого года Азербайджан импортировал кофе, чай, мате или парагвайский чай и специи на сумму 19,9 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 0,9 млн долларов (4,9%) больше, чем за аналогичный период прошлого года,

Стоимость экспорта кофе, чая, мате или парагвайского чая и специй Азербайджаном за 4 месяца составила 3,1 млн долларов, что на 0,2 млн долларов (6,7%) меньше, чем год назад.

Импорт кофе, чая, мате или парагвайского чая и специй за отчетный период составил 0,6% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,05% от общего экспорта.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan's coffee, tea imports increase by 5%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qəhvə idxalına çəkdiyi xərci 5% artırıb

Экслюзивные новости

В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
18 мая 2021 г. 12:37
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:33
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
В Бакинский апелляционный суд назначаются новые судьи – ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:30
Ректор украинского вуза: Нужно придать новую динамку партнерству с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
ВидеоРектор украинского вуза: Нужно придать новую динамку партнерству с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
17 мая 2021 г. 16:12
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
В центральном аппарате ПЕА произведено новое назначение - ЭКСКЛЮЗИВ
17 мая 2021 г. 15:54
Спикер Сахиба Гафарова едет в Италию - ЭКСКЛЮЗИВ 
Спикер Сахиба Гафарова едет в Италию - ЭКСКЛЮЗИВ 
16 мая 2021 г. 09:39
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
Бакметрополитен: В этом году перевозка одного пассажира обойдется в 97 гяпиков
8 мая 2021 г. 16:26
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
Осовой: Отношения между профсоюзами Украины и Азербайджана - стабильные и дружественные
8 мая 2021 г. 13:00
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
Глава ФП Украины: Для нас важен опыт профсоюзов Азербайджана
8 мая 2021 г. 11:44
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
Глава ФП Украины: Распределение вакцин в рамках COVAX должно быть пропорциональным
8 мая 2021 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi