Азербайджан увеличил расходы на импорт кофе на 5%

Импорт кофе, чая, мате или парагвайского чая и специй за отчетный период составил 0,6% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,05% от общего экспорта

В январе-апреле этого года Азербайджан импортировал кофе, чай, мате или парагвайский чай и специи на сумму 19,9 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 0,9 млн долларов (4,9%) больше, чем за аналогичный период прошлого года,

Стоимость экспорта кофе, чая, мате или парагвайского чая и специй Азербайджаном за 4 месяца составила 3,1 млн долларов, что на 0,2 млн долларов (6,7%) меньше, чем год назад.

Импорт кофе, чая, мате или парагвайского чая и специй за отчетный период составил 0,6% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,05% от общего экспорта.