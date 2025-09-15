Азербайджан увеличил расходы на импорт химвеществ из Турции почти на 1%
Бизнес
- 15 сентября, 2025
- 14:32
Азербайджан в январе-августе этого года импортировал из Турции химических веществ на сумму $350,083 млн, что на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.
Только в августе Турция экспортировала в Азербайджан химические вещества на сумму $46,097 млн, что на 1,4% меньше, чем год назад.
За 8 месяцев общая стоимость экспорта химических веществ Турцией увеличилась на 4,3% в годовом исчислении и составила $21 млрд 832 млн, а в августе увеличилась на 2,6% и составила $2 млрд 623 млн.
Последние новости
15:35
Каладзе: Наблюдатели ОБСЕ/БДИПЧ не поедут на следующие выборы в ГрузиюВ регионе
15:26
TƏBİB: Летом утонули 26 человекПроисшествия
15:24
МИД Великобритании вызвал посла РФ из-за инцидентов с БПЛА в Польше и РумынииДругие страны
15:24
В ЕС не стали комментировать участие Индии в военных учениях России и БеларусиДругие страны
15:22
Нетаньяху: Израиль и США продолжат совместную борьбу с общими врагамиДругие страны
15:16
США призвали к полному демонтажу иранской ядерной программыДругие страны
15:12
Азербайджан сократил расходы на импорт минерального сырья из Турции на 13,5%Бизнес
15:07
Гендиректор ИСЕСКО награжден орденом "Достлуг"Внешняя политика
15:06