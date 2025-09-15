Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Азербайджан увеличил расходы на импорт химвеществ из Турции почти на 1%

    Бизнес
    • 15 сентября, 2025
    • 14:32
    Азербайджан в январе-августе этого года импортировал из Турции химических веществ на сумму $350,083 млн, что на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции. 

    Только в августе Турция экспортировала в Азербайджан химические вещества на сумму $46,097 млн, что на 1,4% меньше, чем год назад.

    За 8 месяцев общая стоимость экспорта химических веществ Турцией увеличилась на 4,3% в годовом исчислении и составила $21 млрд 832 млн, а в августе увеличилась на 2,6% и составила $2 млрд 623 млн. 

