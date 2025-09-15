İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    Azərbaycan Türkiyədən kimyəvi maddə idxalına çəkdiyi xərci 1 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    • 15 sentyabr, 2025
    • 14:26
    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Türkiyədən 350,083 milyon ABŞ dolları dəyərində kimyəvi maddələr və məhsullar idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,8 % çoxdur.

    Təkcə avqustda isə Türkiyə Azərbaycana 46,097 milyon dollarlıq kimyəvi maddələr və məhsullar ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 1,4 % azdır.

    8 ayda Türkiyənin kimyəvi maddələr və məhsullar ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 4,3 % artaraq 21 milyard 832 milyon ABŞ dolları, avqustda isə 2,6 % artaraq 2 milyard 623 milyon ABŞ dolları olub.

    kimyəvi maddə Azərbaycan Türkiyə
    Азербайджан увеличил расходы на импорт химвеществ из Турции почти на 1%

