Azərbaycan Türkiyədən kimyəvi maddə idxalına çəkdiyi xərci 1 %-ə yaxın artırıb
Biznes
- 15 sentyabr, 2025
- 14:26
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Türkiyədən 350,083 milyon ABŞ dolları dəyərində kimyəvi maddələr və məhsullar idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,8 % çoxdur.
Təkcə avqustda isə Türkiyə Azərbaycana 46,097 milyon dollarlıq kimyəvi maddələr və məhsullar ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 1,4 % azdır.
8 ayda Türkiyənin kimyəvi maddələr və məhsullar ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 4,3 % artaraq 21 milyard 832 milyon ABŞ dolları, avqustda isə 2,6 % artaraq 2 milyard 623 milyon ABŞ dolları olub.
Son xəbərlər
15:34
ABŞ İranın nüvə proqramının ləğvi ilə bağlı çağırış edibDigər ölkələr
15:30
Foto
İlham Əliyev Xocalının Badara, Daşbulaq, Seyidbəyli və Şuşakənd kəndlərinin sakinləri ilə görüşüb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
15:24
Foto
Şotokan karate üzrə XXXIII Azərbaycan çempionatı keçirilibFərdi
15:23
Azərbaycanda qanunsuz balıq ovlayan vətəndaşlar müəyyən olunubASK
15:23
Aİ Rusiya enerji daşıyıcılarından imtina kursunun davam etdiyini təsdiqləyibDigər ölkələr
15:11
Foto
Növbəti köç karvanı Kəlbəcər şəhərinə çatıb - YENİLƏNİBQarabağ
15:09
Tbilisi meri: ATƏT/DTİHB missiyası Gürcüstanda növbəti seçkiləri müşahidə etməyəcəkRegion
15:04
Tahir Baxşıyev: "Avropa çempionatının finalında Almaniya Türkiyədən daha şanslı idi"Komanda
15:03