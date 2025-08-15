Азербайджан увеличил расходы на импорт химических веществ из Турции на 1,2%

12:43

Азербайджан в январе-июле этого года импортировал из Турции химические вещества и продукты на сумму $304,215 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции, это на 1,2 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле Турция экспортировала в Азербайджан химические вещества и продукты на сумму $44,473 млн (снижение на 8,8%).

За 7 месяцев общая стоимость экспортных поставок химических веществ и продуктов из Турции увеличилась на 4,5 % в годовом исчислении до $19 млрд 203 млн, а в июле снизилась на 32,9 % до $3 млрд 434 млн.