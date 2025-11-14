Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт почти на 7%

    Объем ненефтегазового экспорта Азербайджана в январе-октябре текущего года вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $3 млрд.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

    За последний год стоимость экспорта продовольственных товаров увеличилась на 19,8%, составив $962,1 млн.

    В отчетный период стоимость экспорта сахара увеличилась на 49,6%, фруктов и овощей - на 30%, продукции химической промышленности - на 22,8%, хлопчатобумажной пряжи - на 8,8%, алюминия и изделий из него - на 3,8%.

    Объем экспорта аграрной продукции вырос на 27,5% - до $769,7 млн, агропромышленной продукции - на $260 млн, а аграрной и агропромышленной продукции в целом - на 19,1% - до $1,03 млрд.

    Лента новостей