Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт почти на 7%
Бизнес
- 14 ноября, 2025
- 09:54
Объем ненефтегазового экспорта Азербайджана в январе-октябре текущего года вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $3 млрд.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.
За последний год стоимость экспорта продовольственных товаров увеличилась на 19,8%, составив $962,1 млн.
В отчетный период стоимость экспорта сахара увеличилась на 49,6%, фруктов и овощей - на 30%, продукции химической промышленности - на 22,8%, хлопчатобумажной пряжи - на 8,8%, алюминия и изделий из него - на 3,8%.
Объем экспорта аграрной продукции вырос на 27,5% - до $769,7 млн, агропромышленной продукции - на $260 млн, а аграрной и агропромышленной продукции в целом - на 19,1% - до $1,03 млрд.
