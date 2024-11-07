Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт почти на 4%

За январь-октябрь этого года стоимость ненефтегазового экспорта Азербайджана выросла на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,8 млрд долларов США.

За январь-октябрь этого года стоимость ненефтегазового экспорта Азербайджана выросла на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,8 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникации.

Согласно информации, за последний год стоимость экспорта продовольственных товаров страны выросла на 13,6% и составила 803,1 млн долларов США.

За 10 месяцев стоимость экспорта аграрной продукции выросла на 5,7% - до 603,5 млн долларов США, агропромышленной продукции - на 60,3% - до 260,9 млн долларов США.