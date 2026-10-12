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    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт более чем на 20%

    Бизнес
    • 12 октября, 2026
    • 13:09
    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт более чем на 20%

    Стоимость экспорта ненефтегазового сектора Азербайджана (за исключением немонетарного золота) в январе-сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 20,5%, составив $3,2 млрд.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

    В сентябре текущего года экспорт ненефтегазовой продукции Азербайджана составил $372,8 млн, увеличившись на 50,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

    В целом за этот период стоимость экспорта продовольственных товаров выросла на 17,2%, составив $78,8 млн, а стоимость экспорта непродовольственных товаров (за исключением немонетарного золота) увеличилась на 47,8%, составив $267,5 млн.

    Согласно информации, за отчетный период экспортная стоимость сахара и кондитерских изделий из сахара выросла в 2,4 раза (136,8%), экспортная стоимость алюминия и изделий из него - на 41%, экспортная стоимость изделий из черных металлов - на 32,2%.

    За год экспортная стоимость аграрной продукции выросла на 16,5%, составив $776,8 млн, экспортная стоимость агропромышленной продукции увеличилась на 28,6%, составив $299,7 млн, а совокупная экспортная стоимость аграрной и агропромышленной продукции в целом выросла на 19,6%, составив $1,08 млрд.

    Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК) Ненефтегазовый экспорт Азербайджана
    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 20 %-dən çox artırıb
    Azerbaijan's non-oil exports rise 20.5% to $3.2 billion
    44 - Tezliklə
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