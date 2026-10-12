Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт более чем на 20%

Стоимость экспорта ненефтегазового сектора Азербайджана (за исключением немонетарного золота) в январе-сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 20,5%, составив $3,2 млрд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

В сентябре текущего года экспорт ненефтегазовой продукции Азербайджана составил $372,8 млн, увеличившись на 50,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В целом за этот период стоимость экспорта продовольственных товаров выросла на 17,2%, составив $78,8 млн, а стоимость экспорта непродовольственных товаров (за исключением немонетарного золота) увеличилась на 47,8%, составив $267,5 млн.

Согласно информации, за отчетный период экспортная стоимость сахара и кондитерских изделий из сахара выросла в 2,4 раза (136,8%), экспортная стоимость алюминия и изделий из него - на 41%, экспортная стоимость изделий из черных металлов - на 32,2%.

За год экспортная стоимость аграрной продукции выросла на 16,5%, составив $776,8 млн, экспортная стоимость агропромышленной продукции увеличилась на 28,6%, составив $299,7 млн, а совокупная экспортная стоимость аграрной и агропромышленной продукции в целом выросла на 19,6%, составив $1,08 млрд.