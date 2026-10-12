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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 20 %-dən çox artırıb

    Biznes
    • 12 oktyabr, 2026
    • 12:47
    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 20 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracının dəyəri (qeyri-monetar qızıl istisna olmaqla) ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,5 % artaraq 3,2 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən xəbər verir.

    Təkcə sentyabrda isə ölkənin qeyri-neft-qaz sektoru üzrə ixracının dəyəri 1 il əvvələ nisbətən 50,2 % çox - 372,8 milyon ABŞ dolları olub.

    Ümumilikdə bu dövr ərzində yeyinti məhsulları üzrə ixracın dəyəri 17,2 % artaraq 78,8 milyon ABŞ dolları, qeyri-yeyinti məhsulları üzrə ixracın dəyəri isə (qeyri-monetar qızıl istisna olmaqla) 47,8 % artaraq 267,5 milyon ABŞ dolları olub.

    Məlumata görə, hesabat dövründə şəkər və şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatlarının ixrac dəyəri 2,4 dəfə (136,8 %), alüminium və ondan hazırlanan məmulatların ixrac dəyəri 41 %, qara metallardan məmulatların ixrac dəyəri 32,2 %, bitki və heyvan mənşəli piy-yağların ixrac dəyəri 31,6 %, mis və ondan hazırlanan məmulatların ixrac dəyəri 21,7 %, pambıq lifinin ixrac dəyəri 16,6 %, qəhvə və çayın ixrac dəyəri 13%, yeməli meyvələrin ixrac dəyəri 12,5 %, tərəvəzlərin ixrac dəyəri 9,4 %, qara metalların ixrac dəyəri isə 8,5 % artıb.

    İl ərzində aqrar məhsulların ixrac dəyəri 16,5 % artaraq 776,8 milyon ABŞ dolları, aqrar-sənaye məhsullarının ixracın dəyəri 28,6 % artaraq 299,7 milyon ABŞ dolları, bütövlükdə aqrar və aqrar-sənaye məhsullarının birgə ixrac dəyəri isə 19,6 % artaraq 1,08 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi (İİTKM) Qeyri-neft-qaz ixracı
    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт более чем на 20%
    Azerbaijan's non-oil exports rise 20.5% to $3.2 billion
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