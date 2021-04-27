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Азербайджан увеличил импорт грузинского вина на 66%

Азербайджан увеличил импорт грузинского вина на 66% В годовом сравнении объем импорта увеличился на 66%
Бизнес
27 апреля 2021 г. 13:30
Азербайджан увеличил импорт грузинского вина на 66%

В первом квартале этого года Азербайджан импортировал из Грузии 87 449 бутылок вина.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Национальное агентство вина Грузии.

В годовом сравнении объем импорта увеличился на 66%.

В январе-марте из Грузии в 52 страны было экспортировано около 19 млн бутылок вина. Доходы от экспорта составили 44 млн долларов США.

Основными импортерами грузинского вина за отчетный период стали Китай (959 040 бутылок), Литва (245 940 бутылок), США (237 878 бутылок), Эстония (161 956 бутылок), Великобритания (117 118 бутылок) и Япония (51 346 бутылок).

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