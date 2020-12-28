Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 20%

В январе-ноябре этого года в Азербайджан было импортировано 47 841 автомобилей различного назначения на сумму 576,2 миллиона долларов США

В январе-ноябре этого года в Азербайджан было импортировано 47 841 автомобилей различного назначения на сумму 576,2 миллиона долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 7 853 единицы или на 19,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года,

За последний год импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился на 338 или 68,4% и составил 156 единиц (25,1 млн долларов США), в то время как импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, в основном предназначенных для перевозки людей, увеличился на 3 792 или 10,5% и составил 39 853 единиц (484,8 млн долларов США).

Из этих автомобилей 4 486 (24,97 млн долларов США) являются гибридными транспортными средствами, а 146 (8,22 млн долларов США) электромобилями.

Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов сократился на 58 единиц или на 1,8%, до 3 203 единиц (49 миллионов долларов США), а импорт моторных транспортных средств специального назначения - на 35 единиц или на 20,3%, до 137 единиц (17,3 миллиона долларов США).