О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 20%

Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 20% В январе-ноябре этого года в Азербайджан было импортировано 47 841 автомобилей различного назначения на сумму 576,2 миллиона долларов США
Бизнес
28 декабря 2020 г. 17:34
Азербайджан увеличил импорт автомобилей на 20%

В январе-ноябре этого года в Азербайджан было импортировано 47 841 автомобилей различного назначения на сумму 576,2 миллиона долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 7 853 единицы или на 19,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года,

За последний год импорт автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, сократился на 338 или 68,4% и составил 156 единиц (25,1 млн долларов США), в то время как импорт легковых автомобилей и других автотранспортных средств, в основном предназначенных для перевозки людей, увеличился на 3 792 или 10,5% и составил 39 853 единиц (484,8 млн долларов США).

Из этих автомобилей 4 486 (24,97 млн долларов США) являются гибридными транспортными средствами, а 146 (8,22 млн долларов США) электромобилями.

Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов сократился на 58 единиц или на 1,8%, до 3 203 единиц (49 миллионов долларов США), а импорт моторных транспортных средств специального назначения - на 35 единиц или на 20,3%, до 137 единиц (17,3 миллиона долларов США).

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalını 20 % artırıb

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
25 декабря 2020 г. 15:00
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
22 декабря 2020 г. 16:22
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван Политиком года
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван "Политиком года"
24 декабря 2020 г. 18:24
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
28 декабря 2020 г. 10:13
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
27 декабря 2020 г. 15:00
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
26 декабря 2020 г. 17:51
Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане увеличится на 10,4%
Среднемесячный размер пенсии в Азербайджане увеличится на 10,4%
25 декабря 2020 г. 14:34
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
23 декабря 2020 г. 15:03
Билл Гейтс: Пандемия СOVID-19 в ближайшие месяцы только усилится
Билл Гейтс: Пандемия СOVID-19 в ближайшие месяцы только усилится
23 декабря 2020 г. 17:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi