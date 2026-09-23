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    Казахстан рассчитывает привлечь $6 млрд на развитие инфраструктуры

    В регионе
    • 23 сентября, 2026
    • 10:25
    Казахстан рассчитывает привлечь $6 млрд на развитие инфраструктуры

    Курултай Казахстана одобрил ратификацию рамочного соглашения о партнерстве с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

    Как передает казахстанское бюро Report, соглашение позволит в течение первых пяти лет привлечь около $6 млрд долгосрочного финансирования на льготных условиях.

    Средства планируется направить на развитие транспорта, энергетики, здравоохранения и зеленых финансов.

    В частности, финансирование могут получить проекты реконструкции автомобильных и железных дорог Жезказган - Караганда, Актобе - Карабутак - Улгайсын, Атырау - Доссор и Мойынты - Кызылжар.

    Казахстан является одной из стран - учредителей АБИИ и сотрудничает с банком с 2016 года. За это время в стране реализовано семь проектов на общую сумму $1,8 млрд.

    Ожидается, что новое соглашение расширит доступ Казахстана к международному финансированию, снизит нагрузку на государственный бюджет и ускорит реализацию крупных инфраструктурных проектов. В долгосрочной перспективе это должно способствовать росту ВВП, созданию рабочих мест, развитию частного бизнеса и улучшению инвестиционного климата страны.

    Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Курултай Казахстан
    Qazaxıstan infrastrukturun inkişafına 6 milyard dollar cəlb etməyi planlaşdırır

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