Казахстан рассчитывает привлечь $6 млрд на развитие инфраструктуры

Курултай Казахстана одобрил ратификацию рамочного соглашения о партнерстве с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

Как передает казахстанское бюро Report, соглашение позволит в течение первых пяти лет привлечь около $6 млрд долгосрочного финансирования на льготных условиях.

Средства планируется направить на развитие транспорта, энергетики, здравоохранения и зеленых финансов.

В частности, финансирование могут получить проекты реконструкции автомобильных и железных дорог Жезказган - Караганда, Актобе - Карабутак - Улгайсын, Атырау - Доссор и Мойынты - Кызылжар.

Казахстан является одной из стран - учредителей АБИИ и сотрудничает с банком с 2016 года. За это время в стране реализовано семь проектов на общую сумму $1,8 млрд.

Ожидается, что новое соглашение расширит доступ Казахстана к международному финансированию, снизит нагрузку на государственный бюджет и ускорит реализацию крупных инфраструктурных проектов. В долгосрочной перспективе это должно способствовать росту ВВП, созданию рабочих мест, развитию частного бизнеса и улучшению инвестиционного климата страны.