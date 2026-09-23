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    Qazaxıstan infrastrukturun inkişafına 6 milyard dollar cəlb etməyi planlaşdırır

    Region
    • 23 sentyabr, 2026
    • 10:38
    Qazaxıstan infrastrukturun inkişafına 6 milyard dollar cəlb etməyi planlaşdırır

    Qazaxıstan Qurultayı Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankı (AIIB) ilə tərəfdaşlığa dair çərçivə sazişinin ratifikasiyasını təsdiqləyib.

    "Report" Qazaxıstan bürosunun xəbər verir ki, saziş ilk beş il ərzində güzəştli şərtlərlə təxminən 6 milyard dollar məbləğində uzunmüddətli maliyyələşdirməni cəlb etməyə imkan verəcək.

    Vəsaitlərin nəqliyyat, energetika, səhiyyə və "yaşıl maliyyə"nin inkişafına yönəldilməsi planlaşdırılır.

    Xüsusilə, Jezkazqan - Karaqandı, Aktöbe - Karabutak - Ulqaysın, Atırau - Dossor və Moyıntı - Kızıljar avtomobil və dəmir yollarının yenidən qurulması layihələri maliyyələşmə əldə edə bilər.

    Qazaxıstan AIIB-nin təsisçi ölkələrindən biridir və 2016-cı ildən bankla əməkdaşlıq edir. Bu müddət ərzində ölkədə ümumi məbləği 1,8 milyard dollar olan yeddi layihə həyata keçirilib.

    Yeni sazişin Qazaxıstanın beynəlxalq maliyyələşdirməyə çıxışını genişləndirəcəyi, dövlət büdcəsinin yükünü azaldacağı və böyük infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsini sürətləndirəcəyi gözlənilir.

    Asiya İnfrastruktur İnvestisiya Bankı (AIIB) Qazaxıstan
    Казахстан рассчитывает привлечь $6 млрд на развитие инфраструктуры

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