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​​​​​​​Азербайджан увеличил импорт автомобилей более чем на 21%

​​​​​​​Азербайджан увеличил импорт автомобилей более чем на 21% ​​​​​​​Азербайджан увеличил импорт автомобилей более чем на 21 %
Бизнес
19 мая 2025 г. 19:48
​​​​​​​Азербайджан увеличил импорт автомобилей более чем на 21%

Азербайджан импортировал в январе–апреле 2025 года 33 767 транспортных средств на сумму 616,1 млн долларов США, что на 21,3% больше в количественном и на 22,6% в стоимостном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.

Импорт легковых автомобилей и других транспортных средств, предназначенных преимущественно для перевозки людей, вырос на 23,2%, до 30 814 единиц (стоимостью 551,249 млн долларов). Из них 14 336 машин (на 405,012 млн долларов) — гибридные, с бензиновым и электрическим двигателями (рост в 2,8 раза), а 609 (на 20,411 млн долларов) — полностью электрические (снижение на 39,8%).

Импорт автобусов увеличился вдвое и составил 155 единиц (на 12,433 млн долларов), тогда как поставки грузовиков сократились на 0,5% — до 2 613 единиц (на 33,352 млн долларов). Спецтехника была импортирована в объеме 185 единиц (на 19,104 млн долларов), что на 40,1% больше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees over 21% increase in auto imports
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avtomobil idxalını 21 %-dən çox artırıb

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