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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Азербайджан предложил систему стипендий для студентов из Лаоса

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 11:37
    Азербайджан предложил систему стипендий для студентов из Лаоса

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил систему стипендий для обучения студентов из Лаоса в вузах Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил Ильхам Алиев, выступая в Баку с совместным заявлением для прессы с президентом Лаоса Тхонглун Сисулитом.

    Глава государства напомнил, что во времена Советского Союза много студентов из Лаоса учились в Азербайджане.

    "В советское время в Азербайджане получили образование более 2 тыс. студентов из Лаоса. Я предложил возродить эту традицию. Для этого уже внедрен соответствующий механизм предоставления стипендий. Уверен, что в ближайшие годы в Азербайджане будет учиться еще больше студентов из Лаоса".

    Ильхам Алиев Тхонглун Сисулит Азербайджано-лаосские отношения
    Azərbaycan Laosdan olan tələbələr üçün təqaüd sistemi təklif edib
    Ilham Aliyev proposes scholarships for Lao students in Azerbaijan
    44 - Tezliklə
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