Азербайджан предложил систему стипендий для студентов из Лаоса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил систему стипендий для обучения студентов из Лаоса в вузах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил Ильхам Алиев, выступая в Баку с совместным заявлением для прессы с президентом Лаоса Тхонглун Сисулитом.

Глава государства напомнил, что во времена Советского Союза много студентов из Лаоса учились в Азербайджане.

"В советское время в Азербайджане получили образование более 2 тыс. студентов из Лаоса. Я предложил возродить эту традицию. Для этого уже внедрен соответствующий механизм предоставления стипендий. Уверен, что в ближайшие годы в Азербайджане будет учиться еще больше студентов из Лаоса".