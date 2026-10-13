Азербайджан предложил систему стипендий для студентов из Лаоса
Внешняя политика
- 13 октября, 2026
- 11:37
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил систему стипендий для обучения студентов из Лаоса в вузах Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил Ильхам Алиев, выступая в Баку с совместным заявлением для прессы с президентом Лаоса Тхонглун Сисулитом.
Глава государства напомнил, что во времена Советского Союза много студентов из Лаоса учились в Азербайджане.
"В советское время в Азербайджане получили образование более 2 тыс. студентов из Лаоса. Я предложил возродить эту традицию. Для этого уже внедрен соответствующий механизм предоставления стипендий. Уверен, что в ближайшие годы в Азербайджане будет учиться еще больше студентов из Лаоса".
Azərbaycan Laosdan olan tələbələr üçün təqaüd sistemi təklif edib
Ilham Aliyev proposes scholarships for Lao students in Azerbaijan
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