ММ ратифицировал меморандум между Азербайджаном и Секретариатом ООН по климату

Милли Меджлис ратифицировал меморандум между Азербайджаном и Секретариатом ООН по климату.

Как сообщает Report, проект был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии парламента.

Законопроект об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения о Климатической неделе-4 и 30-м заседании Адаптационного комитета" был утвержден в едином чтении.