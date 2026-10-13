ММ ратифицировал меморандум между Азербайджаном и Секретариатом ООН по климату
Милли Меджлис
- 13 октября, 2026
- 11:28
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Милли Меджлис ратифицировал меморандум между Азербайджаном и Секретариатом ООН по климату.
Как сообщает Report, проект был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии парламента.
Законопроект об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения о Климатической неделе-4 и 30-м заседании Адаптационного комитета" был утвержден в едином чтении.
Milli Məclis Azərbaycan və BMT İqlim Katibliyi arasında memorandumu ratifikasiya edib
Azerbaijani parliament ratifies memorandum with UN Climate Secretariat
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