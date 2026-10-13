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    Ильхам Алиев: Азербайджан готов рассмотреть инвестиционные проекты в Лаосе

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 11:35
    Ильхам Алиев: Азербайджан готов рассмотреть инвестиционные проекты в Лаосе

    Азербайджан готов рассмотреть конкретные инвестиционные проекты в Лаосе, чтобы вывести экономическое сотрудничество на уровень успешно развивающихся политических отношений.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Баку с совместным заявлением для прессы с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

    Глава государства отметил, что обе стороны сошлись во мнении: нынешний объем двусторонней торговли не отражает ни имеющийся потенциал, ни намерения двух стран.

    "Поэтому даны соответствующие поручения активизировать сотрудничество в экономической сфере, в том числе увеличить товарооборот", - сказал Ильхам Алиев.

    Президент выразил надежду, что предстоящий в Баку Лаосско-Азербайджанский форум станет важным шагом в этом направлении.

    "Я сообщил господину президенту, что, если лаосская сторона представит азербайджанским инвесторам конкретные проекты, мы с большим интересом можем их рассмотреть", - заявил он.

    Ильхам Алиев подчеркнул, что зарубежные инвестиции Азербайджана с каждым годом увеличиваются, а их география расширяется. По его словам, вложения на уровне миллиардов долларов демонстрируют возможности страны и одновременно приносят значительную пользу государствам, в которые направляются средства.

    "Создаются новые рабочие места, формируются новые производственные мощности. Поэтому такой же подход мы должны применить и в двустороннем формате - повторю, если нам будут представлены конкретные проекты", - заключил президент Азербайджана.

    Ильхам Алиев Тхонглун Сисулит Азербайджано-лаосские отношения
    İlham Əliyev: Laosla iqtisadi münasibətləri yaxşı səviyyəyə qaldıra bilərik
    Ilham Aliyev: Azerbaijan ready to consider investment projects in Laos
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