Ильхам Алиев: Азербайджан готов рассмотреть инвестиционные проекты в Лаосе

Азербайджан готов рассмотреть конкретные инвестиционные проекты в Лаосе, чтобы вывести экономическое сотрудничество на уровень успешно развивающихся политических отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Баку с совместным заявлением для прессы с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Глава государства отметил, что обе стороны сошлись во мнении: нынешний объем двусторонней торговли не отражает ни имеющийся потенциал, ни намерения двух стран.

"Поэтому даны соответствующие поручения активизировать сотрудничество в экономической сфере, в том числе увеличить товарооборот", - сказал Ильхам Алиев.

Президент выразил надежду, что предстоящий в Баку Лаосско-Азербайджанский форум станет важным шагом в этом направлении.

"Я сообщил господину президенту, что, если лаосская сторона представит азербайджанским инвесторам конкретные проекты, мы с большим интересом можем их рассмотреть", - заявил он.

Ильхам Алиев подчеркнул, что зарубежные инвестиции Азербайджана с каждым годом увеличиваются, а их география расширяется. По его словам, вложения на уровне миллиардов долларов демонстрируют возможности страны и одновременно приносят значительную пользу государствам, в которые направляются средства.

"Создаются новые рабочие места, формируются новые производственные мощности. Поэтому такой же подход мы должны применить и в двустороннем формате - повторю, если нам будут представлены конкретные проекты", - заключил президент Азербайджана.