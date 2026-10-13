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    Тюркские страны планируют создать единые платёжные системы

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 11:36
    Тюркские страны планируют создать единые платёжные системы

    Планируется создание единых платежных систем между тюркскими государствами.

    Как сообщает Report, об этом заявил член правления Ассоциации платежных и электронных денежных учреждений Турции (TÖDEB) Тарик Томбул на мероприятии, организованном Финтех-альянсом тюркских государств (TÜRKFIN) в Баку.

    По его словам, между тюркоязычными странами существуют исторически прочные торговые связи: "Расширение этих связей и развитие платежных систем являются двумя взаимодополняющими процессами. Одним из незаменимых факторов развития торговли являются платежные системы. Именно поэтому мы придаем этому направлению особое значение. По мере роста торговли возникает потребность в более быстрых, безопасных и доступных платежных решениях. По мере укрепления платежной инфраструктуры компаниям становится легче выходить на новые рынки и вести трансграничную торговлю".

    Томбул добавил, что партнерство в сфере платежей считается одним из важных элементов укрепления экономических связей между тюркоязычными странами: "Мы мечтаем о тюркском мире, где в наших странах будут разработаны общие подходы регулирования, будут обсуждаться общие платежные системы и упрощены трансграничные платежи".

    финтех Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Türkdilli dövlətlər arasında ortaq ödəniş sistemlərinin yaradılması hədəflənir
    Turkic states plan to establish common payment systems
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