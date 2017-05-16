Азербайджан увеличил экспорт ненефтяной продукции на 7%

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ За январь-март этого года Азербайджан экспортировал ненефтяных товаров на 264,9 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это превысило аналогичный показатель прошлого года в фактических ценах на 9,1%, в реальном выражении - на 7%.

В годовом исчислении экспорт свежих фруктов вырос на 58,4%, свежих овощей – 95%, табака – 35,4%, чая - 44,4%, фруктовых и овощных соков - 47,3%, виноградных вин и виноградного сусла - 16,3%, плодоовощных консервов - 27,6%, картофеля - 33,5%, полиэтилена - 0,4%, хлопкового волокна – в 6,6 раза, бентонитовой глины -в 3,4 раза. В то же время экспорт сахара сократился на 3,5%, растительных масел - 14%, маргарина и прочих пригодных для употребления в пищу смесей - 43,8%, необработанного алюминия - 29,0%, труб из черного металла - 17,8%, хлопковой пряжи - 20,1%, полуфабрикатов из черного металла - 93,1%.