Азербайджан удвоил доходы от экспорта фундука

Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал 4 569 тонн фундука на сумму $57 млн 664 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 524 тонны (12,9%) и на $29 млн 548 тыс. (+2 раза) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетный период доходы от экспорта фундука составили 1,5% от общих экспортных доходов Азербайджана.

Отметим, что в январе-феврале 2026 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $6 млрд 264 млн. $3 млрд 665 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $2 млрд 599 млн - на импорт.