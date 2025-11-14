Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Бизнес
    • 14 ноября, 2025
    • 13:57
    Азербайджан существенно увеличил импорт лимонов и лаймов из двух стран

    Азербайджан в январе-августе этого года импортировал из-за рубежа 15 983 тонны лимонов и лаймов (свежих или сушеных) на сумму $15,54 млн.

    Согласно расчетам Report, основанным на данных Государственного комитета статистики, это на 2% больше в стоимостном и на 3% меньше в количественном выражении по сравнению с показателями за аналогичный период 2024 года.

    В отчетный период Азербайджан импортировал из Турции 9 372 тонны лимонов и лаймов (-15%) на сумму $7,1 млн (на 14% меньше, чем год назад), из Южной Африки - 5 103 тонны (-5%) на сумму $6,7 млн (-1%), из Аргентины - 634 тонны (год назад поставок не было) на сумму $855 тыс.

    В 2024 году из 23 тыс. тонн лимонов и лаймов, импортированных в Азербайджан, 74% пришлось на долю Турции.

    лимоны и лаймы импорт Азербайджан
    Azərbaycan 2 ölkədən limon və laym alışını kəskin artırıb
    Azerbaijan boosts import of lemons and limes

