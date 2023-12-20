Азербайджан стал крупнейшим импортером Грузии за 11 месяцев

В январе-ноябре 2023 года из Грузии в Азербайджан был осуществлен экспорт на сумму 787,8 млн долларов США, что составляет 14,1% от общего объема экспорта этой страны.

В январе-ноябре 2023 года из Грузии в Азербайджан был осуществлен экспорт на сумму 787,8 млн долларов США, что составляет 14,1% от общего объема экспорта этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальное управление статистики Грузии, по этому показателю Азербайджан стал крупнейшим импортером Грузии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт Азербайджана из Грузии вырос на 32,3%.

В первую тройку импортеров вошли также Армения (710,7 млн долларов США) и Казахстан (649,2 млн долларов США).