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Азербайджан стал крупнейшим импортером Грузии за 11 месяцев

Азербайджан стал крупнейшим импортером Грузии за 11 месяцев В январе-ноябре 2023 года из Грузии в Азербайджан был осуществлен экспорт на сумму 787,8 млн долларов США, что составляет 14,1% от общего объема экспорта этой страны.
Бизнес
20 декабря 2023 г. 15:55
Азербайджан стал крупнейшим импортером Грузии за 11 месяцев

В январе-ноябре 2023 года из Грузии в Азербайджан был осуществлен экспорт на сумму 787,8 млн долларов США, что составляет 14,1% от общего объема экспорта этой страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальное управление статистики Грузии, по этому показателю Азербайджан стал крупнейшим импортером Грузии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт Азербайджана из Грузии вырос на 32,3%.

В первую тройку импортеров вошли также Армения (710,7 млн долларов США) и Казахстан (649,2 млн долларов США).

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Версия на английском языке Azerbaijan becomes biggest importer of Georgian goods
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 11 ayda Gürcüstanın ən böyük idxalçısı olub

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