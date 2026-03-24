Азербайджан сократил затраты на импорт автозапчастей почти на 10%

Азербайджан в январе-феврале 2026 года импортировал автомобили и их запчасти на сумму $319 млн 360,72 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на $34 млн 416,4 тыс. или 9,73% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

За два месяца расходы на импорт автомобилей и их запчастей составили 12,29% от общих расходов Азербайджана на импорт.

Отметим, что в январе-феврале 2026 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $6 млрд 264 млн. $3 млрд 665 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $2 млрд 599 млн - на импорт.