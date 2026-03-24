    Азербайджан сократил затраты на импорт автозапчастей почти на 10%

    Бизнес
    • 24 марта, 2026
    • 11:35
    Азербайджан в январе-феврале 2026 года импортировал автомобили и их запчасти на сумму $319 млн 360,72 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на $34 млн 416,4 тыс. или 9,73% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

    За два месяца расходы на импорт автомобилей и их запчастей составили 12,29% от общих расходов Азербайджана на импорт.

    Отметим, что в январе-феврале 2026 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $6 млрд 264 млн. $3 млрд 665 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $2 млрд 599 млн - на импорт.

    Государственный таможенный комитет Импорт автозапчастей
    Azərbaycan avtomobil hissələri idxalına çəkdiyi xərci 10 %-ə yaxın azalıb
    Последние новости

    11:46

    СМИ: В Тель-Авиве 6 человек получили легкие ранения в результате ракетной атаки Ирана

    Другие страны
    11:35

    Азербайджан сократил затраты на импорт автозапчастей почти на 10%

    Бизнес
    11:35

    Аббас Алиабади: Иран имеет план по быстрому восстановлению электростанций при их поражении

    В регионе
    11:22

    В Дании проходят парламентские выборы

    Другие страны
    11:13

    Лукашенко проведет переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

    Другие страны
    11:05

    "Хезболлах" нанесла удары по объектам ЦАХАЛ

    Другие страны
    11:01

    Штрак-Циммерманн: ЕП обеспокоен планами ФРГ создать нацсистему военных спутников

    Другие страны
    11:00

    В Азербайджане за сутки обнаружено 2 автомата и 20 винтовок

    Происшествия
    10:55

    Кая Каллас: ЕС и Австралия планируют проведение совместных военных учений

    Другие страны
    Лента новостей