Азербайджан сократил затраты на импорт автозапчастей почти на 10%
Бизнес
- 24 марта, 2026
- 11:35
Азербайджан в январе-феврале 2026 года импортировал автомобили и их запчасти на сумму $319 млн 360,72 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на $34 млн 416,4 тыс. или 9,73% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
За два месяца расходы на импорт автомобилей и их запчастей составили 12,29% от общих расходов Азербайджана на импорт.
Отметим, что в январе-феврале 2026 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $6 млрд 264 млн. $3 млрд 665 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $2 млрд 599 млн - на импорт.
