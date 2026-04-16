Азербайджан сократил в I квартале расходы на импорт автомобилей на 15%

В январе-марте текущего года в Азербайджан импортирован 15 351 автомобиль различного назначения на сумму $339, 631 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 15,1% и на 33,1 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном периоде импорт моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 и более человек, включая водителя, увеличился в 2,5 раза и составил 280 единиц (на сумму $50,973 млн), а импорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных преимущественно для перевозки людей, сократился на 36,2% и составил 13 359 единиц (на сумму $251,916 млн).

При этом 1 396 автомобилей (на сумму $31,539 млн, снижение в 3 раза) - транспортные средства, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем, за исключением тех, которые способны заряжать электроэнергию от внешнего источника; 5 118 (на сумму $107,892 млн, снижение на 14,3%) - транспортные средства, приводимые в движение как двигателем внутреннего сгорания, так и электродвигателем, способные заряжать электроэнергию от внешнего источника; еще 299 (на сумму $7,898 млн, снижение на 30,1%) - транспортные средства, приводимые в движение исключительно электродвигателем.

Кроме того, импорт моторных транспортных средств для перевозки грузов сократился на 12,1% - до 1 564 единицы (на сумму 16,340 млн), а импорт моторных транспортных средств специального назначения, наоборот, увеличился на 51% - до 148 единиц (на сумму 20,403 млн).