Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 15 %-dən çox azaldıb
- 16 aprel, 2026
- 10:18
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan 339 milyon 631 min ABŞ dolları dəyərində 15 min 351 ədəd müxtəlif təyinatlı avtomobil idxal edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 15,1 % az və 33,1 % azdır.
Hesabat dövründə sürücü daxil olmaqla 10 nəfər və yaxud daha çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş motorlu nəqliyyat vasitələrinin idxalı 2,5 dəfə artaraq 280 ədəd (50,973 milyon ABŞ dolları dəyərində), əsasən adamların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş minik avtomobilləri və digər motorlu nəqliyyat vasitələrinin idxalı isə 36,2 % azalaraq 13 359 ədəd (251,916 milyon ABŞ dolları dəyərində) təşkil edib.
Bu avtomobillərin 1 396-sı (31,539 milyon ABŞ dolları dəyərində) elektrik enerjini xarici mənbədən doldurma qabiliyyətinə malik olanlar istisna olmaqla daxili yanma mühərriklə yanaşı elektrik mühərriklə də hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələri, 5 118-i (107,892 milyon ABŞ dolları dəyərində) elektrik enerjini xarici mənbədən doldurma qabiliyyətinə malik olan, daxili yanma mühərriklə yanaşı elektrik mühərriklə də hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələri, 299-u (7,898 milyon ABŞ dolları dəyərində) isə yalnız elektrik mühərriklə hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələridir.
Bu isə birincinin 3 dəfə azalması, ikincinin 14,3 % azalması, üçüncünün isə 30,1 % azalması deməkdir.
Bundan əlavə, yük daşımaq üçün mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin idxalı 12,1 % azalaraq 1 564 ədəd (16,340 milyon ABŞ dolları dəyərində), xüsusi təyinatlı motorlu nəqliyyat vasitələrinin idxalı isə 51 % artaraq 148 ədəd (20,403 milyon ABŞ dolları dəyərində) olub.