Азербайджан сократил расходы на импорт металлов из Турции более чем на 26%

Азербайджан в январе-сентябре этого года импортировал черных и цветных металлов из Турции на сумму $101,441 млн, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.

Только в сентябре Турция экспортировала в Азербайджан черные и цветные металлы на сумму $11,227 млн, что на 26,5% меньше, чем годом ранее.

За 9 месяцев общая стоимость экспорта черных и цветных металлов из Турции увеличилась на 6,3% в годовом исчислении, достигнув $9,867 млрд, а в сентябре выросла на 8,6%, достигнув $1,133 млрд.

Наибольший импорт черных и цветных металлов из Турции осуществили Германия - $1 млрд 178,758 млн (на 6,1% больше, чем годом ранее), Италия – $795,325 млн (+29,2%) и США – $459,367 млн (-6,4%).