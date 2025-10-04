İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycan Türkiyədən sentyabrda metal idxalına çəkdiyi xərci 26 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    • 04 oktyabr, 2025
    • 15:44
    Azərbaycan Türkiyədən sentyabrda metal idxalına çəkdiyi xərci 26 %-dən çox azaldıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 101,441 milyon ABŞ dolları dəyərində qara və əlvan metal idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3 % azdır.

    Təkcə sentyabr ayında Türkiyə Azərbaycana 11,227 milyon ABŞ dolları dəyərində qara və əlvan metal ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 26,5 % azdır.

    9 ayda Türkiyənin qara və əlvan metal ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 6,3 % artaraq 9,867 milyard ABŞ dollarına, sentyabr ayında isə 8,6 % artaraq 1,133 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox qara və əlvan metal idxalı Almaniya 1 milyard 178,758 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 6,1 % çox), italiya 795,325 milyon ABŞ dolları (+29,2 % çox) və ABŞ 459,367 milyon ABŞ dolları (- 6,4 % az) dəyərində həyata keçirib.

    Azərbaycan Türkiyə İxracatçılar Məclisi metal idxalı
    Азербайджан сократил расходы на импорт металлов из Турции более чем на 26%

    Son xəbərlər

    16:47

    Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci 3 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    16:46

    Azərbaycanın U-21 millisinin yeni baş məşqçisi açıqlanıb

    Futbol
    16:43

    Fransada illik gəliri 250 min avrodan çox olan vətəndaşlara vergi tətbiq edilə bilər

    Digər ölkələr
    16:42

    Azərbaycanın ikinci dəfə ev sahibliyi etdiyi Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi başa çatıb

    COP29
    16:41

    Kamçatkada Vilyuçinski vulkanına dırmaşan turist ölüb

    Digər ölkələr
    16:24

    Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək

    Ekologiya
    16:22
    Foto

    QMİ sədri: ABŞ və Azərbaycan dini konfessiyaları arasındakı dostluq iki xalqın mənafeyinə xidmət edir

    Xarici siyasət
    16:22

    Azərbaycanda 6 ayda neft və qaz hasilatı və xidmətlərindən daxilolmalar 835 milyon manatı ötüb

    Energetika
    16:20

    Ukrayna xüsusi təyinatlıları "Qrad" raketdaşıyan gəmisinə hücum edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti