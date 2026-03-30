Азербайджан сократил расходы на импорт мебели из Турции более чем на 23 %

В январе-феврале этого года Азербайджан импортировал из Турции мебель, бумагу и продукцию лесной промышленности на сумму 16,76 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции, это на 23,3 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Только в феврале Турция экспортировала в Азербайджан мебель, бумагу и продукцию лесной промышленности на сумму 8,669 млн долларов США, что на 22,8 % меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Общая стоимость экспорта мебели, бумаги и продукции лесной промышленности из Турции за два месяца снизилась на 4,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,162 млрд долларов США, а в феврале сократилась на 0,9 % - до 600 млн долларов США.

Наибольший объем импорта из Турции осуществили Ирак - на 157 млн долларов США (на 14,6 % меньше по сравнению с прошлым годом), США - на 53,928 млн долларов США (снижение на 11,2 %) и Германия - на 47,057 млн долларов США (рост на 0,1 %).