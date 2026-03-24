Азербайджан сократил расходы на импорт мебели и ее комплектующих почти на 20%

Азербайджан в январе-феврале 2026 года импортировал мебель и ее комплектующие на сумму $16 млн 936,04 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 4 млн 181,24 тыс. или 19,8% меньше, чем за первые два месяца прошлого года.

В отчетный период расходы на импорт мебели и ее комплектующих составили 0,65% от общих расходов Азербайджана на импорт.