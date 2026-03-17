Азербайджан сократил расходы на импорт автомобилей более чем на 7%
- 17 марта, 2026
- 13:18
В январе–феврале Азербайджан импортировал почти 12 тыс. автомобилей на сумму свыше $267 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за отчетный период в страну было ввезено 11 933 транспортных средства различного назначения на общую сумму $267 млн 388 тыс.
Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта в стоимостном выражении снизился на 7,4%, а по количеству - на 28,7%.
Последние новости
13:51
Шойгу: Против России действует система спецслужб из 56 странВ регионе
13:47
Максат Мамытканов о приоритетах партнерства Бишкека и Баку: энергетика, логистика и авиасообщение – ИНТЕРВЬЮВнешняя политика
13:43
Милли Меджлис одобрил в I чтении поправки в КоАП по ИИ-контенту, насилию над детьмиМилли Меджлис
13:38
Фото
Переселившимся в село Ходжавенд 11 семьям вручены ключи от квартирВнутренняя политика
13:33
Посол Мунхбаяр: Товарооборот Монголии и Азербайджана не соответствует потенциалу странВнешняя политика
13:30
Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с Новрузом и РамазаномМилли Меджлис
13:30
Зеленский: Украина готова помочь США против беспилотников ИранаДругие страны
13:29
Исраэль Кац: Али Лариджани ликвидирован авиаударом ВВС ИзраиляДругие
13:28