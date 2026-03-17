    Azərbaycan avtomobil idxalına çəkdiyi xərci 7 %-dən çox azaldıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan 267 milyon 388 min ABŞ dolları dəyərində 11 min 933 ədəd müxtəlif təyinatlı avtomobil idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 7,4 % az və 28,7 % azdır.

    Hesabat dövründə sürücü daxil olmaqla 10 nəfər və yaxud daha çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş motorlu nəqliyyat vasitələrinin idxalı 2,3 dəfə artaraq 243 ədəd (46 728 milyon ABŞ dolları dəyərində), əsasən adamların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş minik avtomobilləri və digər motorlu nəqliyyat vasitələrinin idxalı isə 31,4 % azalaraq 10 488 ədəd (195 333 milyon ABŞ dolları dəyərində) təşkil edib.

    Bu avtomobillərin 1 103-ü (24 347 milyon ABŞ dolları dəyərində) elektrik enerjini xarici mənbədən doldurma qabiliyyətinə malik olanlar istisna olmaqla daxili yanma mühərriklə yanaşı elektrik mühərriklə də hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələri, 4 674-ü (94 083 milyon ABŞ dolları dəyərində) elektrik enerjini xarici mənbədən doldurma qabiliyyətinə malik olan, daxili yanma mühərriklə yanaşı elektrik mühərriklə də hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələri, 204-ü (5 091 milyon ABŞ dolları dəyərində) isə yalnız elektrik mühərriklə hərəkətə gətirilən nəqliyyat vasitələridir.

    Bu isə birincinin 2,7 dəfə azalması, ikincinin 2,9 % artması, üçüncünün isə 34 % azalması deməkdir.

    Bundan əlavə, yük daşımaq üçün mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin idxalı 13,4 % azalaraq 1 096 ədəd (12 274 milyon ABŞ dolları dəyərində), xüsusi təyinatlı motorlu nəqliyyat vasitələrinin idxalı isə 39,4 % artaraq 106 ədəd (13 052 milyon ABŞ dolları dəyərində) olub.

