Азербайджан сократил производство молочных продуктов

В Азербайджане в первом полугодии этого года произведено 4 тыс. 979,6 тонны сливок и сметаны, что на 2,8% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В Азербайджане в первом полугодии этого года произведено 4 тыс. 979,6 тонны сливок и сметаны, что на 2,8% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

В отчетный период наблюдалось снижение производства сыра и творога в стране на 3,7% в годовом исчислении, до 26 тыс. 229,9 тонн.

На 1 июля в республике образовался запас сливок и сметаны в объеме 0,2 тонны, а запас сыра и творога составил 77,6 тонны.

Напомним, что за 6 месяцев в Азербайджане произведено продовольственных продуктов на сумму 2 млрд 628,5 млн манатов, что на 12% больше в годовом сравнении.