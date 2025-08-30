    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Азербайджан сократил импорт чая и нарастил экспорт

    Бизнес
    • 30 августа, 2025
    • 17:40
    Азербайджан сократил импорт чая и нарастил экспорт

    Азербайджан в январе-июле 2025 года импортировал 7 814 тонн чая на $47,6 млн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3% ниже в количественном и на 10,7% выше в стоимостном выражении.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    Согласно данным, доля расходов на чай составила 0,35% от общего объема импорта страны.

    За тот же период Азербайжан экспортировал 430 тонн чая на $3,9 млн, что +7,7% и на 8,8% выше соответственно в годовом сравнении.

    Доходы от экспорта чая заняли 0,03 % в структуре общего экспорта Азербайджана.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan çay idxalını azaldıb, ixracını artırıb
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijan reduces tea imports, boosts exports

