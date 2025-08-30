Азербайджан сократил импорт чая и нарастил экспорт

Азербайджан в январе-июле 2025 года импортировал 7 814 тонн чая на $47,6 млн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3% ниже в количественном и на 10,7% выше в стоимостном выражении.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно данным, доля расходов на чай составила 0,35% от общего объема импорта страны.

За тот же период Азербайжан экспортировал 430 тонн чая на $3,9 млн, что +7,7% и на 8,8% выше соответственно в годовом сравнении.

Доходы от экспорта чая заняли 0,03 % в структуре общего экспорта Азербайджана.