Azərbaycan çay idxalını azaldıb, ixracını artırıb
- 30 avqust, 2025
- 17:20
Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan 7 814 ton çay idxal edib.
"Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu həcmdə çayın dəyəri 47 milyon 587 min ABŞ dolları təşkil edib.
Bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə həcm baxımından 528 ton (6,3 %) azdır, dəyər baxımından isə 4 milyon 614 min ABŞ dolları (10,7 %) çoxdur.
Hesabat dövründə çay idxalına çəkilən xərc Azərbaycanın ümumi idxal xərclərinin 0,35 %-ni təşkil edib.
Bundan başqa, 7 ay ərzində Azərbaycan 3 milyon 905 min ABŞ dollar dəyərində 430 ton çay ixrac edib. Bunlar, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən həcm baxımından 31 ton (7,7 %), dəyər baxımından isə 317 min ABŞ dolları (8,8 %) çoxdur.
Hesabat dövründə çay ixracından əldə olunan gəlir Azərbaycanın ümumi ixrac gəlirlərində cəmi 0,03 % paya malik olub.