Азербайджан сократил импорт автозапчастей из Грузии на 45%

Грузия в январе этого года экспортировала в Азербайджан 3 тонны запасных частей и аксессуаров для автомобилей на сумму $132 тыс., что на 26% меньше в стоимостном выражении и на 45% меньше в количественном выражении по сравнению с январем 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии.

Таким образом, Азербайджан занял 2-е место среди стран, в которые Грузия экспортирует данную продукцию.

В январе Грузия продала в зарубежные страны 48,5 тонны автомобильных аксессуаров и запасных частей на сумму $403 тыс., что соответственно на 57% и 2,3% меньше показателей годичной давности.

В отчетный период Грузия осуществила поставки в Армению - 10,6 тонны на сумму $142,8 тыс., в Сирию - 31,7 тонны на сумму $81,2 тыс., в Турцию - 2,7 тонны на сумму $39,1 тыс., в Объединённые Арабские Эмираты - 0,4 тонны на сумму $7,2 тыс.

Напомним, что в 2025 году Грузия экспортировала 618 тонн автомобильных аксессуаров и запасных частей на сумму $9,45 млн, из которых 115 тонн на сумму $2,6 млн пришлось на долю Азербайджана.