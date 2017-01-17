Азербайджан сократил импорт автомобилей в 5 раз

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В прошлом году в Азербайджан импортировано 5 746 единиц автомобилей, что в 4,66 раза меньше, чем в 2015 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

За отчетный период импорт легковых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, и других моторных транспортных средств сократился в 4,76 раза и составил 4 991 единицу, моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более, включая водителя, - в 8,5 раза и составил 96 единиц, моторных транспортных средств для перевозки грузов - в 3,4 раза и составил 571 единицу, моторных транспортных средств специального назначения - в 2,76 раза и составил 88 единиц.