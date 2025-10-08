Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Бизнес
    • 08 октября, 2025
    • 12:18
    Азербайджан снижает пошлины на импорт водонепроницаемой обуви

    Кабмин Азербайджана снизил таможенные пошлины на импорт водонепроницаемой обуви.

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин", утвержденную постановлением от 17 ноября 2017 года.

    Согласно постановлению, таможенные пошлины на импорт 1 пары водонепроницаемой обуви до 30 июня следующего года составят $9.

    Постановление вступает в силу спустя 30 дней со дня его опубликования.

