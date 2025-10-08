Азербайджан снижает пошлины на импорт водонепроницаемой обуви
08 октября, 2025
- 12:18
Кабмин Азербайджана снизил таможенные пошлины на импорт водонепроницаемой обуви.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин", утвержденную постановлением от 17 ноября 2017 года.
Согласно постановлению, таможенные пошлины на импорт 1 пары водонепроницаемой обуви до 30 июня следующего года составят $9.
Постановление вступает в силу спустя 30 дней со дня его опубликования.
