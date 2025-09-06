Азербайджан рассматривает возможности сотрудничества с катарской компанией в сфере энергетики
- 06 сентября, 2025
- 17:28
Азербайджан рассматривает возможности расширения сотрудничества в сфере энергетики и реализации совместных проектов с катарской компанией Power International Holding.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "X".
В рамках визита в Катар министр встретился с президентом и генеральным исполнительным директором компании Power International Holding Рамезом Аль-Хайятом.
В ходе встречи отмечена особая важность реализации взаимовыгодных инициатив в экономической сфере.
#Qətər-ə səfərimiz çərçivəsində bu ölkənin "Power International Holding" şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru Ramez Al-Xayyat ilə görüş keçirdik. #İqtisadi sahədə qarşılıqlı faydalı təşəbbüslərin icrasının xüsusi əhəmiyyətini vurğuladıq. Şirkətlə #enerji sektorunda… pic.twitter.com/rwNV9YJiLb— Mikayil Jabbarov (@MikayilJabbarov) September 6, 2025