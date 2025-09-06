İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Azərbaycan Qətər şirkəti ilə enerji sektorunda əməkdaşlığı nəzərdən keçirir

    Biznes
    • 06 sentyabr, 2025
    • 16:40
    Azərbaycan Qətər şirkəti ilə enerji sektorunda əməkdaşlığı nəzərdən keçirir

    Azərbaycan Qətərin "Power International Holding" şirkəti ilə enerji sektorunda əməkdaşlığın genişləndirilməsi və birgə layihələrin icrası imkanlarını nəzərdən keçirir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    M.Cabbarov Qətər-ə səfəri çərçivəsində "Power International Holding" şirkətinin prezidenti və baş icraçı direktoru Ramez Al-Xayyat ilə görüşüb.

    Nazir bildirib ki, iqtisadi sahədə qarşılıqlı faydalı təşəbbüslərin icrasının xüsusi əhəmiyyəti vurğulanıb: "Şirkətlə enerji sektorunda əməkdaşlığın genişləndirilməsi və birgə layihələrin icrası imkanlarını nəzərdən keçirdik".

    Qətər Mikayıl Cabbarov enerji
    Азербайджан рассматривает возможности сотрудничества с катарской компанией в сфере энергетики

    Son xəbərlər

    17:35

    88 ölkə ABŞ-yə poçt xidmətlərini dayandırıb

    Digər ölkələr
    17:25
    Foto

    Azərbaycanda keçiriləcək III MDB Oyunlarında fəaliyyət göstərəcək könüllülərin sayı açıqlanıb

    Fərdi
    17:15

    "Ordu" basketbol klubunda yeni təyinat reallaşıb

    Komanda
    17:12
    Foto

    Havay adalarında qasırğa səbəbindən fövqəladə vəziyyət elan edilib

    Digər
    16:59

    Zəngəzur dəhlizi: Cənubi Qafqazı qlobal nəqliyyat marşrutlarının qovşağına çevirəcək yol - ANALİTİKA

    İnfrastruktur
    16:58

    Spiker: Almaniya səfirinin dəstəklədiyi qrup "Gürcü Arzusu"nun qərargahına hücum edib

    Dünya
    16:54

    Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən beynəlxalq turniri 2 medalla başa vurublar

    Fərdi
    16:45

    Sudanda qızıl mədəninin uçması nəticəsində altı nəfər ölüb

    Hadisə
    16:40

    Azərbaycan Qətər şirkəti ilə enerji sektorunda əməkdaşlığı nəzərdən keçirir

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti