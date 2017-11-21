Азербайджан расширяет программу самозанятости

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Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане в предстоящие годы основной целью станет повышение уровня жизни населения, программа самозанятости будет расширена. Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев в ходе обсуждения госбюджета на 2018 год на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Министр отметил, что в следующем году аграрный сектор, как ожидается, увеличится на 6,2%: "На агропарки выделено 219 млн манатов, из них 133 млн манатов - государственные инвестиции".

Ш. Мустафаев добавил, что в 2018 году прогнозируется рост сектора услуг на 2,7%, туризма - 6,6%, транспортного сектора - 2,5%.