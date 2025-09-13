Азербайджан раскрыл расходы на импорт цемента, стекла, керамики из Турции
Бизнес
- 13 сентября, 2025
- 17:04
За январь-август этого года Азербайджан импортировал из Турции цемент, стекло, керамику и изделия из глины на сумму $29,105 млн, что на 15,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.
В августе Турция экспортировала в Азербайджан цемент, стекло, керамику и изделия из глины на сумму $4,202 млн, что на 22,2% меньше, чем год назад.
За 8 месяцев общая стоимость экспорта цемента, стекла, керамики и изделий из глины из Турции выросла на 3% в годовом исчислении до $2 млрд 971 млн, а в августе увеличилась на 0,4% до $364,158 млн.
Последние новости
17:42
НАТО перебрасывает войска и технику в Литву в рамках ученийДругие страны
17:41
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование ПакистануАрмия
17:22
Фото
В село Дашбулаг прибыла первая группа жителей - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
17:04
Азербайджан раскрыл расходы на импорт цемента, стекла, керамики из ТурцииБизнес
16:25
СМИ: Египет возрождает идею создания арабских сил по образцу НАТОДругие страны
16:11
Ведомства представят в Кабмин материалы по проекту бюджета на 2026 годФинансы
16:07
В правительстве обсудили вопросы восстановления Карабаха и Восточного ЗангезураФинансы
16:01
Запасы сливочного масла в Азербайджане увеличились в 4 разаПромышленность
15:58
Фото