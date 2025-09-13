Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Азербайджан раскрыл расходы на импорт цемента, стекла, керамики из Турции

    Бизнес
    • 13 сентября, 2025
    • 17:04
    Азербайджан раскрыл расходы на импорт цемента, стекла, керамики из Турции

    За январь-август этого года Азербайджан импортировал из Турции цемент, стекло, керамику и изделия из глины на сумму $29,105 млн, что на 15,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.

    В августе Турция экспортировала в Азербайджан цемент, стекло, керамику и изделия из глины на сумму $4,202 млн, что на 22,2% меньше, чем год назад.

    За 8 месяцев общая стоимость экспорта цемента, стекла, керамики и изделий из глины из Турции выросла на 3% в годовом исчислении до $2 млрд 971 млн, а в августе увеличилась на 0,4% до $364,158 млн.

    Azərbaycan Türkiyədən sement, şüşə, keramika idxalına çəkdiyi xərci açıqlayıb

