Азербайджан раскрыл расходы на импорт цемента, стекла, керамики из Турции

За январь-август этого года Азербайджан импортировал из Турции цемент, стекло, керамику и изделия из глины на сумму $29,105 млн, что на 15,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.

В августе Турция экспортировала в Азербайджан цемент, стекло, керамику и изделия из глины на сумму $4,202 млн, что на 22,2% меньше, чем год назад.

За 8 месяцев общая стоимость экспорта цемента, стекла, керамики и изделий из глины из Турции выросла на 3% в годовом исчислении до $2 млрд 971 млн, а в августе увеличилась на 0,4% до $364,158 млн.