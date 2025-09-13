Azərbaycan Türkiyədən sement, şüşə, keramika idxalına çəkdiyi xərci açıqlayıb
- 13 sentyabr, 2025
- 15:01
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Türkiyədən 29,105 milyon ABŞ dolları dəyərində sement, şüşə, keramika və torpaq məmulatları idxal edib.
"Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15,6 % azdır.
Avqustda Türkiyə Azərbaycana 4,202 milyon ABŞ dollarlıq sement, şüşə, keramika və torpaq məmulatları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 22,2 % azdır.
8 ayda Türkiyənin sement, şüşə, keramika və torpaq məmulatları ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 3 % artaraq 2 milyard 971 milyon ABŞ dollarına, avqustda isə 0,4 % artaraq 364,158 milyon ABŞ dollarına çatıb.
