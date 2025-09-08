ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Бизнес
    • 08 сентября, 2025
    • 12:11
    Азербайджан участвует в 25-й Китайской международной выставке инвестиций и торговли

    Азербайджан представлен в 25-й Китайской международной выставке инвестиций и торговли ("CIFIT 2025") в городе Сямынь провинции Фуцзянь (Китай) единым национальным стендом "Invest in Azerbaijan".

    Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

    Согласно информации, на стенде представлена информация о бизнес- и инвестиционной среде и возможностях Азербайджана.

    Кроме того, на стенде представлены льготы, предлагаемые инвесторам в свободной экономической зоне "Аляты", Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах и Нахчыванской Автономной Республике, а также транспортно-транзитный потенциал и туристические перспективы страны.  

    На стенде также организован уголок "Азербайджанских торговых домов", где демонстрируются продукты "Made in Azerbaijan".

    Азербайджанская делегация во главе с зампредом кабинета министров Шахином Мустафаевым, находящаяся с визитом в Сямыне, посетила выставку CIFIT 2025 и ознакомилась с азербайджанским стендом.

    Выставка, которая продлится до 11 сентября и включает более 50 национальных экспозиций, принимает делегации из более чем 110 стран и регионов. Для Азербайджана это участие стало вторым.

    Azərbaycan Çin Beynəlxalq İnvestisiya və Ticarət Sərgisində iştirak edir

