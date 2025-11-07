Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Азербайджан представлен на 8-й Китайской международной выставке импорта

    Бизнес
    • 07 ноября, 2025
    • 16:30
    Азербайджан представлен на 8-й Китайской международной выставке импорта

    Азербайджан представлен на 8-й Китайской международной выставке импорта (China International Import Expo - CIIE 2025), проходящей в Шанхае.

    Как сообщает Report со ссылкой на AZPROMO, участие азербайджанской делегации организовано при поддержке Министерства экономики и Торгового представительства Азербайджана в Китае.

    На стенде страны демонстрируются достижения и перспективы Азербайджана в сферах туризма, инноваций, транспорта, "зеленой" энергетики, нефтегаза, промышленности и сельского хозяйства, а также представлены видео, инвестиционные проекты и элементы нематериального культурного наследия.

    На стенде "Made in Azerbaijan" посетителям предлагаются вина, бренди, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия, молочная продукция, фундук, гранатовый сок, консервы и другие товары отечественного производства. Здесь также представлены продукты, реализуемые в азербайджанских торговых домах в Китае.

    Выставку посетила делегация Азербайджана во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым, который также является сопредседателем межправительственной комиссии Азербайджан–Китай по торгово-экономическому сотрудничеству.

    Фото
    Azərbaycan 8-ci Çin Beynəlxalq İdxal Sərgisində iştirak edir

