Азербайджан разрешил британской компании возобновить добычу на месторождении "Гедабек"

Британская компания Anglo Asian Mining, занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, получила разрешение на возобновление своей деятельности на контрактной площади Гедабек.

Британская компания Anglo Asian Mining, занимающаяся добычей драгоценных металлов в Азербайджане, получила разрешение на возобновление своей деятельности на контрактной площади "Гедабек".

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, в результате объявления о немедленном возобновлении добычи акции Anglo Asian Mining выросли на 42% - до 70,93 пенса за акцию.

Производитель золота, меди и серебра заявил, что подписал с правительством Азербайджана протокол о плане действий по некоторым улучшениям своей деятельности и процедур на основе мер, определенных в недавнем экологическом аудите, проведенном Micon International Ltd. "Большая часть пунктов будет реализована к концу следующего года, и меры не потребуют значительных затрат", - говорится в сообщении компании.

Как отмечает Anglo Asian Mining, немедленное начало добычи приведет к тому, что производство золотой руды и медного концентрата в результате процессов сульфидизации, подкисления, переработки и сгущения вернется к прежним уровням. Горнодобывающая компания сохранила годовой прогноз производства на уровне 30–34 тысяч унций золотого эквивалента.

"Остальные операции по перезапуску будут осуществляться поэтапно. Перезапуск флотационной установки ожидается примерно через 90 дней, после того как стена существующей дамбы хвостохранилища будет поднята", - отметили в компании.

Отметим, что в конце июля компания Micon посетила золотой рудник Гебабек, чтобы провести полную проверку по запросу правительства на предмет охраны окружающей среды и техники безопасности.

В сентябре компания Anglo Asian сообщила, что уровни радиации в Гедабеке соответствовали естественным фоновым условиям для этого района, не было обнаружено никаких проблем с качеством воздуха и ни в одном образце почвы не было обнаружено цианида, превышающего пределы аналитического обнаружения.

Anglo Asian сообщила, что в ходе аудита установлена необходимость в модернизации с целью улучшения обращения и хранения реагентов и других химикатов, реализации планов на случай чрезвычайных ситуаций, таких как разливы или «инцидент с цианидом», а также будет подготовлено технико-экономическое обоснование альтернативного хранилища хвостохранилищ.

Anglo Asian согласилась реализовать большую часть этих мер к концу следующего года, при этом ни одна из модернизаций не потребует «значительных затрат».

Компания «теперь может возобновить все свои операции», при этом добыча возобновится немедленно. В компании также заявили, что ускоряют разработку рудника Гилар и "активно сотрудничают" с правительством, "чтобы обеспечить успешное выполнение" работ по дальнейшему поднятию стенки существующей дамбы хвостохранилища на флотационной фабрике.

Напомним, что Anglo Asian Mining в настоящее время добычу драгметаллов осуществляет с контрактных площадей Гедабек и Гоша. Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша. В этом году планируется начать добычу с месторождений Вейджнали и Гилар.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. В настоящее время компания владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей.

В 2022 году Anglo Asian в Азербайджане было добыто 43,114 тысяч унций золота (спад по сравнению с 2021 годом на 11,4%), серебра - 182,046 тысяч унций (рост на 17,8%), меди - 2,516 тысяч тонн (спад на 5%). На мировых рынках в 2022 году было продано 34,918 тысяч унций золота в слитках (спад на 11,7%) по средней цене 1,783 тысяч доллара США за унцию.