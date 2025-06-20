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Азербайджан откроет торговое представительство в Узбекистане

Азербайджан откроет торговое представительство в Узбекистане 16:35
Бизнес
20 июня 2025 г. 17:03
Азербайджан откроет торговое представительство в Узбекистане

Принято политическое решение о создании торгового представительства Азербайджана в Узбекистане.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на азербайджано-узбекистанском Межрегиональном Форуме в Баку.

"Хочу объявить о решении создать Торговое представительство Азербайджана в Узбекистане. Этот шаг станет ключевым инструментом для продвижения нашего экспорта, расширения инвестиционного сотрудничества, установления прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран и реализации совместных региональных проектов", — отметил он.

Министр подчеркнул, что Договор о союзнических отношениях, подписанный президентами Азербайджана и Узбекистана, подписанный в августе прошлого года, стал важным вектором, определяющим долгосрочные двусторонние связи и региональную политику: "2024 год ознаменовался значимыми событиями в развитии азербайджано-узбекского партнерства. В мае в Губе прошёл II Межрегиональный форум, в рамках которого были заключены соглашения о побратимстве между городами Физули и Гулистан, Билясувар и Термез, Мингячевир и Наманган. Особенно хочу подчеркнуть, что большинство совместных проектов реализуется именно в регионах наших стран. Это яркое свидетельство того, что межрегиональное сотрудничество сегодня играет не только вспомогательную роль в поддержке национальных приоритетов, но и выступает самостоятельным механизмом устойчивого и взаимовыгодного развития".

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Версия на английском языке Azerbaijan to open trade representation in Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Özbəkistanda ticarət nümayəndəliyi fəaliyyətə başlayacaq

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